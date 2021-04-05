Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 723 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 14 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliden 8'i tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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