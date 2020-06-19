Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram skunk, 20 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 8 fişek, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 100 euro, ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bir 320 TL'ye de el konuldu.Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA