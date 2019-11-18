Denizli'de uyuşturucuya 17 tutuklama

18.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:51

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 13 gram esrar, 34 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 101 sentetik yeşil reçeteli hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği, fişek ve mermiler ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA