Denizli'de uyuşturucuya 10 tutuklama DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 18 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 55 gram eroin, 153 ecstasy uyuşturucu hap, 28 gram uyuşturucu madde metamfetamin, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 18 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA