Denizli'de uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.
DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 29 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 kilo 27 gram esrar, 438 gram bonzai, 322 gram metamfetamin, 54 gram eroin, 145 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT