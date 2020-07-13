Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli tutuklandı Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 341 gram eroin, 136 gram metamfetamin, 5 sentetik hap, 25 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 420 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA