Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 11 kişi tutuklandı Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı kenevir bitkisi ekerek esrar üretimi ve satışı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl genelinde 3 ayrı arazide yapılan aramalarda ekili vaziyette 237 kök keneviri ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.

Kenevir bitkisi eken zanlılarla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 645 gram esrar, 1 hassas terazi, 126 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA