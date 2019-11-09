Denizli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet

09.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:56

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı iddia edilen evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında Eray Kaplan (55) ile Umut Y. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Umut Y, Kaplan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay sırasında evde bulunan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kaplan, kurtarılamadı.

Eray Kaplan'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Evde yapılan aramada uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

Evde bulunan ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Zanlı Umut Y'nin hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, diğer 4 kişinin de çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA