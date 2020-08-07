Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı Denizli'nin Honaz ilçesinde evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında 1 yıldır aranan bir şüpheli sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafta balkonda bulunan sandalye ve teldeki mandal detayından adresinin tespiti yapıldı.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin kaçmaması için eve elektrik dağıtım şirketi görevlisinin üniformasını giyerek girdi.

Kapıyı açtığında karşısında jandarmayı gören G.A (33) yakalandı.

G.A işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA