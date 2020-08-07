Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde 1 yıldır uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
07.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:52
Denizli'nin Honaz ilçesinde 1 yıldır uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli G.A'nın (33) bulunduğu adresi, şüphelinin sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraftan tespit etti.
Ekipler, elektrik dağıtım şirketi görevlisi formasıyla girdikleri evde, zanlıyı yakaladı.
G.A, işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA