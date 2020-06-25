Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
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Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon Denizli'de kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.

25.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:23

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

DENİZLİ - Denizli'de kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden şahısları takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Narkotik Şube ekipleri 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, satış sırasında kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Kaynak: İHA

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