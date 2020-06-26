Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu suçu" işlediği ve "geçimini gayrimeşru yollardan sağladığı" belirtilen yabancı uyrukluların yakalanması için ildeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 yabancı uyruklu yakalandı. Şahıslardan 1'inin "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan arandığı tespit edildi.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA