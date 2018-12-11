Denizli'de Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Baskını: 4 Gözaltı

DENİZLİ'de sabah erken saatlerde, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenelenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinden 100 polisin katıldığı baskınlarda evlerin çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Bazı şüphelilerin polisi görünce uyuşturucuları lavaboya dökmeye çalıştığı belirtildi. Operasyonda, 4 kişi yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Evlerde, narkotik köpeği 'Cahaco'nun da kullanıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 7 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi. Ele geçilen uyuşturucu maddelerin oyuncak bebek, yastık içlerinde ve mutfak çekmecelerinde bulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi. - Denizli