Uyuşturucu Satıcıları Polis Evi Basınca Giyinmeye Bile Fırsat Bulamadı
Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Satıcılardan bazıları polisi karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı.
Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Polis kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerden bazıları polisi karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı.
100 KİŞİLİK EKİP İLE OPERASYON DÜZENLENDİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi polislerinden oluşan 100 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLER GİYİNMEYE BİLE FIRSAT BULAMADI
Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Şüphelilerden bazıları bir anda polisleri karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
3'Ü KADIN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken gözaltı sayısında ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış olabileceği bildirildi.
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yaındaki hatunu yemiştir bu herif.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELENİN EN İYİ YOLU HOLLANDANIN YAPTIĞI GİBİ SERBEST BIRAKIR DENETLEYİP VERGİNİ TOPLARSIN. YASAKLA ZORLA OLMUYOR BU İŞLER. BIRAKIN İSTEYEN HAYATINI YAŞASIN.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yalnız adamın ev hali benim ev halimin aynısıymış. Bir an beni gizlice mi çektiler acaba diye düşündüm. Aynı gri renkten bende de var. Dap Dar :DCevap Yaz 5 5 Yayından KaldırMİKO: dap darYayından Kaldır
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Yinemi denizliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır