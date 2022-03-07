Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çevre illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan yolcu otobüsündeki iki yolcu, terminalde indikten sonra çantalarında arama yapıldı.

Çay paketlerine gizlenmiş 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulan polis, iki yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen 15 kişi de ekiplerce yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title