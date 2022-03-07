Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çevre illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan yolcu otobüsündeki iki yolcu, terminalde indikten sonra çantalarında arama yapıldı.
Çay paketlerine gizlenmiş 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulan polis, iki yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen 15 kişi de ekiplerce yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.