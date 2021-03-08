Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin adreslerinde düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada şüphelilerin üzerine 152 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı 28 şüpheliyi daha yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 59 gram eroin, 32 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar ve 75 sentetik hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 122 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek