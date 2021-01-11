Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

11.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:59
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polis, 3 aylık teknik takibin ardından 15 adres ile otogara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Otogarda bir kişinin pantolonuna gizlenmiş 22 gram eroin bulundu.

Diğer zanlıların adreslerindeki aramalarda 107 gram eroin, 72 gram esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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