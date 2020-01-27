Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.