Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
27.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:00

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

"Lojistik faaliyeti" adı altında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şebeke üyelerini takibe alan polis, plakası belirtilmeyen tırı izlemeye başladı.

Söz konusu tırı kent merkezi girişinde durduran ekipler, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpek Jibby'nin de katıldığı aramada, tırın kapalı dorsesine yüklenmiş otomobilde 310 gram eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde ise 208 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 234 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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