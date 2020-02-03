Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

03.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:25

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 19 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 131,6 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, 1 terazi,1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA