Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
14.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:27

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 19 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby'nin de katıldığı aramalarda, bir otomobilin vites kutusunun altında 43 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain bulundu. Evlerde yapılan aramada ise 3 kilogram sentetik kannabinoid, 1337 gram esrar, 9 sentetik hap, 221 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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