Denizli'de uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otel odasında çikolata kutusunda poşetler içerisine gizlenmiş toplam 380 gram uyuşturucu madde metafetamin ile yakalanan 2 kişi ile evlerindeki seraya dönüştürülmüş odada yetiştirdikleri 46 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 kişi...

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otel odasında çikolata kutusunda poşetler içerisine gizlenmiş toplam 380 gram uyuşturucu madde metafetamin ile yakalanan 2 kişi ile evlerindeki seraya dönüştürülmüş odada yetiştirdikleri 46 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda bir otelde kalan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı odada yapılan aramada çikolata kutusu içine gizlenmiş 8 adet küçük poşet halinde toplam 380 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis, aynı gün bir eve düzenlediği operasyonda da seraya dönüştürüldüğü belirlenen odada saksılarda yetiştirilen 46 kök hintkeneviri ele geçirdi. Evde 3 şüpheli gözaltına alındı.Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin