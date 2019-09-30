Denizli'de uyuşturucu operasyonu

30.09.2019 21:22

Denizli'nin Çal ilçesinde evinde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizler Mahallesi'nde İ.A'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İ.A'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada 16 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA