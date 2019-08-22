Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.08.2019 18:08
Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 kilogram esrar ile 11 kök keneviri ele geçirildi. Operasyonda çiftçilik yaptığı öğrenilen H.B. (55) gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen H.B. tutuklandı.

Kaynak: AA
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