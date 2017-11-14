Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ç.G'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaştı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, Ç.G'nin bindiği minibüsü durdurarak arama yaptı. Ç.G'nin üzerinde 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.