Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 2 bin 150 uyuşturucu hap, 30 gram eroin, 31 kilogram esrar, 35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.