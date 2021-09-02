DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 1 TUTUKLAMA

DENİZLİ'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskında, 6.5 kilo kubar esrar ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskında, 6.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pamukkale ve Çivril ilçelerinde uyuşturucu satıldığını tespit etti. JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla dün, her iki ilçede operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, M.C. ve H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 6.5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı