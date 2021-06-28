Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'si cezaevine gönderildi.
Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran'da çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 150 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan, 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek