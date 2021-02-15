Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

15.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:47
Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 9'u tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 9'u tutuklandı. Uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 17 bin 590 TL para ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 36 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda 322 gram metamfetamin, 1 kilo 598 gram esrar, 30 gram eroin, 28 gram bonzai, 20 gram kokain, 71 ecstasy hap, 1 kök kenevir, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 590 TL para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, diğer 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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