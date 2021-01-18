Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

18.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:24
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve eşyalarındaki aramalarda 77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

31 kişi gözaltına alındı

Öte yandan uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda ise 31 kişi yakalandı.

Zanlılardan 132 gram metamfetamin, 419 gram esrar, 10 gram eroin, 13 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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