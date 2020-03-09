Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

09.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:22
Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 626 gram metamfetamin, 78 gram eroin, 20 gram esrar, 13 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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