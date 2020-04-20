Denizli'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
20.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:44
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Sarayköy ilçesinde durdurduğu araçta A.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA