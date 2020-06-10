Denizli'de uyurken başına taş düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de uyurken başına taş düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasına ait iş yerinin önünde uyurken başına taş düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de uyurken başına taş düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
10.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasına ait iş yerinin önünde uyurken başına taş düşen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.E'nin işlettiği çay salonunun önündeki sedyede uyuyan 4 yaşındaki kızı A.E'nin başına apartmanın 3. katındaki balkonun perdesine bağlı taş düştü.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, taşın birinci kat seviyesindeki tenteye çarparak yavaşlamasının kız çocuğunun hayatını kurtardığını ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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