Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

10.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün yaşanan olaya ilişkin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüpheliyi boynundaki dövmeden tespit eden polis ekipleri, İran uyruklu S.K'yi (25) operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı S.K'nin, ifadesinde, Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

Öte yandan, Yurtkölesi'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manisa'ya götürüldü.

Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde dün ölü bulunmuştu.

Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Üniversite öğrencisi genç kızı öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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