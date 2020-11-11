Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu
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Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu

11.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:44

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre R.B.H, annesine kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi.

Şüphelenen anne, genç kızın sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, genç kızı boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Cinayet zanlısı R.B.H, gözaltına alındı. Tokbaş'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Cennet Tuğba Tokbaş'ın, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haber! Üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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