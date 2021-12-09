Denizli'de üç evin balkon perdelerini yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç evin balkonlarına asılı perdeleri çakmakla ateşe verdiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri gece saatlerinde Hacıkaplanlar, Pelitlibağ ve 15 Mayıs mahallelerindeki apartmanların zemin katlarında peş peşe çıkan yangınları söndürdü. Yangınlar, balkondaki eşyalara zarar verdi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin caddeden geçtiği sırada elindeki çakmakla balkon perdelerini yaktığını tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu şüpheli U.K gözaltına alındı.

Mağdurlardan Zeynep Aksuoğlu, gazetecilere, televizyon izlerken bir anda balkonundaki perdenin tutuştuğunu gördüğünü ve çok korktuğunu söyleyerek, itfaiyecilere teşekkür etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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