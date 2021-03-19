Denizli'de tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor
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Denizli'de tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

19.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:52
Denizli'de tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Denizli'de tren seferleri bir yıl aradan sonra 20 Mart 2021 Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Denizli'de tren seferleri bir yıl aradan sonra 20 Mart 2021 Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Korona virüs dolayısıyla 2020 yılı Mart ayında sonlandırılan tren seferleri, 20 Mart 2021 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamada, "Yakın - Orta mesafedeki şehirler arasında korona virüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankara İstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart'tan itibaren 10'a çıkıyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor. Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a çıkarıldı. Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre başlayacak olan bölgesel tren seferleri ise şu şekilde; "Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye, Aydın- Denizli-Söke, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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