Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
22.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:30

Denizli'nin Çivril ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Karabedirler Mahallesi'nde tarladan traktörüyle dönen Y.G, evine yaklaştığı sırada torunu Yaşar Ali G'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine giden ambulans ekibi, tekerleğin altında kalarak yaralanan çocuğu Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dedesi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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