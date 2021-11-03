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Denizli'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Hüseyin Karakuş, Yenişehir Mahallesi Tozluyol mevkisinde, gübre yüklü traktörüyle geri manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek düşüp aracın altında kaldı.

Çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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