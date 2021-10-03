Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nazım Jon idaresindeki 20 HS 073 plakalı traktör Orta Mahallesi'nde devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Jon'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Jon'un cesedi, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü

Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

 Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

 Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü

Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Ebru Şallı Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Muslera Burak Yılmaz Alex Teixeira Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de traktörün altında kalan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 22:51:20. #1.17#