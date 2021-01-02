Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

02.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:48
Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

İlyas Karaçay (58) idaresindeki 20 GM 749 plakalı traktör, Karaçay Mahallesi Acıartmut mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Karaçay ile traktörde bulunan eşi Sevim Karaçay (57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevim Karaçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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