Denizli'de trafo merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Denizli'de trafo merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'de trafo merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı
10.08.2020 00:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:52

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kervansaray Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında trafo merkezinde hasar oluşurken, Bağbaşı, Zeytinköy, Kervansaray, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan mahallelerine elektrik verilemediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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