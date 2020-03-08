Denizli'de trafik polisleri kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı Denizli'nin Kale ilçesinde trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirler arası kara yolunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi.

Denizli'nin Kale ilçesinde trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirler arası kara yolunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında kadın sürücülere ve yolculara çiçek verdi. Kale Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı trafik polisleri, Denizli-Muğla kara yolunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yaptı. Denetim için durdurulduğunu düşünen kadın sürücüler, polisin kendilerini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı. Araçları durduran trafik polisleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun-Kale Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği" yazılı karanfiller verdikleri kadınların gününü kutladı. Kale Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ömer Şahin, uygulamanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kadın sürücüler ve yolcular da ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Halil Pekgüzel, Kale Devlet Hastanesine ziyarette bulunup kadın hastalara ve personele karanfil vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kaynak: AA