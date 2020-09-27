Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç 26 gün sonra yaşamını yitirdi
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Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç 26 gün sonra yaşamını yitirdi

27.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:50
Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç 26 gün sonra yaşamını yitirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 26 gün önce trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 26 gün önce trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Beylerbeyi Mahallesi'nde 1 Eylül'de tali yoldan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Ömer Yeşil'in cenazesi, yakınlarınca hastaneden alındı.

Kılınan namazın ardından Yeşil'in cenazesi, Sarayköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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