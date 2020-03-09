Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

09.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:00
Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 20 ADG 588 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 20 BAT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 ABT 69 plakalı aracın sürücüsü, otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet K. ve otomobilinde bulunan 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü arıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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