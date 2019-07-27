Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Buldan'dan Sarayköy istikametine giden Mesut D. (25) yönetimindeki 20 ATY 12 plakalı otomobil, Yenicekent Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta Ali İrfan R'nin (45) kullandığı 35 KD 0482 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 20 ATY 12 plakalı otomobilin LPG tankı tarlaya fırladı.

Kazada, sürücüler ile Mesut D'nin aracında bulunan Nurcan D. ve Hicran K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA