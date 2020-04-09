Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Denizli, 3. Sayfa

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:47
Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hacıeyüplü Mahallesi 7045 Sokak'ta meydana geldi. Tayfun Ö. idaresindeki EMS EG 64 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücülerden birisi olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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