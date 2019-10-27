Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

27.10.2019 18:09

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hilmi İspirli yönetimindeki 09 CDK 95 plakalı ticari araç, Ankara yolu üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü İspirli ve araçta yolcu olarak bulunan Şaban Keser, araç içerisinde sıkıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri İspirli ve Keser'i çıkardı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA