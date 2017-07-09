Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut Oğuz idaresindeki 09 RZ 889 plakalı otomobil, Sığma Mahallesi'nde, Mesut Eşer yönetimindeki 20 SU 752 plakalı süt toplama kamyonuyla çarpıştı.
Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Oğuz, vatandaşların ihbarı üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
Ağır yaralı olduğu belirtilen Oğuz, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.