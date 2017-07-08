Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Demir idaresindeki 33 PM 452 plakalı tır Denizli-Antalya kara yolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçtikten sonra istinat duvarına çarptı.
Kazada, araç sürücüsü Demir yaralandı.
112 acil sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversite Hastanesinde tedavi altına alınan Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.